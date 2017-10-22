Дмитрий Хомуха: "Головин против "Зенита" сможет сыграть на максимуме своих возможностей"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России, а полузащитник армейцев Александр Головин сможет сыграть на максимуме своих возможностей.

– Надеетесь, прежде всего, на Головина?

– Не только. Есть еще и Витинью. Эти футболисты и определяют игру команды в атаке.

– Гончаренко после "Базеля" констатировал, что Головин еще не набрал хорошие кондиции после травмы. За три дня перед поединком с командой Роберто Манчини ему по силам обрести былую игровую форму?

– Да, он потерял игровой тонус из-за повреждения. Но, считаю, против "Зенита" сможет сыграть на максимуме своих возможностей. Сама вывеска этой встречи, несомненно, подстегнет москвичей, заставит выложиться на 100 процентов.

– Почему Головин так часто фолит в этом сезоне и получает желтые карточки? Кто-то даже связывает это с неким проявлением звездной болезни...

– Нет, в это я точно не верю. Та атмосфера, те взаимоотношения, которые сложились внутри ЦСКА, не позволят ни одному молодому футболисту зазвездиться и потерять почву под ногами. Вы когда-нибудь слышали про скандалы в этой команде? Опытные игроки не дают молодежи слететь с катушек. А фолы Головина я связываю со здоровой спортивной злостью. ЦСКА, не обладая глубиной состава, не всегда может показывать тот футбол, которого от него ждут. А игроки порой пытаются нейтрализовать потерю качества запредельной борьбой и самоотдачей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.