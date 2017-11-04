Дмитрий Хомуха: "Фарфан может сказать свое слово возрастной обороне ЦСКА"

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что "Локомотиву" в матче 16-го тура чемпионата России против армейцев необходимо нейтрализовать полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, железнодорожники в атаке спосбны ответить быстрыми прорывами Джефферсона Фарфана.

– Для ЦСКА главным подспорьем на этом отрезке станет возвращение в строй Дзагоева, – приводят "Известия" слова Хомухи. – По второму тайму встречи с "Базелем" мы видели, насколько армейцы с Аланом отличаются от самих же себя без него. При этом если "Локо" сыграет в средней линии так же жестко и плотно, как против "Зенита", то ему удастся нейтрализовать лидера ЦСКА. К тому же мы видели, как "железнодорожники" умеют уходить в быстрые контратаки. Думаю, Джефферсон Фарфан может сказать свое слово возрастной обороне красно-синих.

Матч "Локомтив" - ЦСКА состоится 5 ноября, начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.