Дмитрий Хомуха: "Дзагоеву придется доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Он выразил мнение, что хавбеку будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России и ему необходим отдых.

– Трансфер Дзагоева может стать значительной потерей для ЦСКА, – сказал Хомуха. – Алан является одним из ведущих игроков команды. Английская премьер-лига на сегодняшний день является сильнейшей в Европе. Ему придется бороться и доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче. Алану будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России. Необходим отдых.

ЦСКА и так испытывает кадровые трудности. Думаю, руководство взвесит все "за" и "против" и примет правильное решение. Если за футболиста предложат адекватные деньги, то нужно дать возможность человеку развиваться, а клубу – искать усиление. (Любовь КОНЯЕВА)

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