Дмитрий Хомуха: "Допускаю, что ЦСКА не попадет в тройку призеров чемпионата России"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью "СЭ" отметил, что армейцам по силам занять третье место в групповом турнире Лиги Чемпионов. Он также добавил, что его бывшему клубу будет тяжело играть на два фронта.

– Самый актуальный вопрос для армейских болельщиков. С такой обоймой ЦСКА сможет успешно выступать на два фронта – Кубок России пока в расчет не берем?

– Здесь Гончаренко и его штабу предстоит сделать выбор, расставить приоритеты. Если сосредоточиться на чемпионате, то команде по силам попасть в тройку. Если станет бороться на два фронта, то очень сложно рассчитывать на то, что хватит сил на длинной дистанции.

– Тогда даже в тройку ЦСКА не попадет?

– Вполне это допускаю.

– По силам ли выйти из такой группы Лиги чемпионов?

– Если армейцы весной попадут в плей-офф Лиги Европы, расценю это как положительный результат. Третье место в такой компании – реальная цель, за которую можно побороться.

– А как же 1/8 финала Лиги чемпионов?

– Выход туда станет для ЦСКА подвигом.