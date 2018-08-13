Дмитрий Хомуха: "Для ЦСКА ничью в матче с "Енисеем" можно считать неплохим результатом"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что проблемы армейцев на старте чемпионата логичны. Команда набрала 2 очка в трех матчах. В 3-м туре РПЛ красно-синие сыграли вничью с "Енисеем" (1:1).

- Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата логичны, – отметил в разговоре с "Известиями" бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. – Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню премьер-лиги, всё у нее будет хорошо. Пока же такие команды, как "Енисей", пользуются проблемами ЦСКА. С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью можно считать для них неплохим результатом.