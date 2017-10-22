Дмитрий Хомуха: "ЦСКА не сможет подавить "Зенит"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России, но будут действовать вторым номером.

– С чем связываете спад Мариу Фернандеса? Это все еще последствия сотрясения, полученного в дерби с "Динамо", или опять же накопившаяся усталость?

– На Мариу выпадает огромная нагрузка. Он не железный, играет практически без замен. Если у клуба нет глубины состава, то рано или поздно последует спад...

– А с чем, кстати, связываете частый травматизм Дзагоева?

– Возможно, с чисто физиологическими особенностями организма Алана. Кто-то справляется с такими нагрузками, а кто-то – нет. Только врачи и физиотерапевты могут вам дать точный ответ на этот вопрос.

– Если у ЦСКА не пойдет игра в воскресенье, у Гончаренко по объективным причинам просто не будет плана "Б"?

– Вот именно в таких сложных ситуациях, когда нет ресурсов, армейцам и нужно сыграть предельно прагматично, без права на ошибку.

– Строго вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты?

– Сегодня у подопечных Гончаренко нет возможности играть с "Зенитом" первым номером, они не смогут подавить питерцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.