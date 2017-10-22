Дмитрий Хомуха: "ЦСКА не сможет подавить "Зенит"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России, но будут действовать вторым номером.
– С чем связываете спад Мариу Фернандеса? Это все еще последствия сотрясения, полученного в дерби с "Динамо", или опять же накопившаяся усталость?
– На Мариу выпадает огромная нагрузка. Он не железный, играет практически без замен. Если у клуба нет глубины состава, то рано или поздно последует спад...
– А с чем, кстати, связываете частый травматизм Дзагоева?
– Возможно, с чисто физиологическими особенностями организма Алана. Кто-то справляется с такими нагрузками, а кто-то – нет. Только врачи и физиотерапевты могут вам дать точный ответ на этот вопрос.
– Если у ЦСКА не пойдет игра в воскресенье, у Гончаренко по объективным причинам просто не будет плана "Б"?
– Вот именно в таких сложных ситуациях, когда нет ресурсов, армейцам и нужно сыграть предельно прагматично, без права на ошибку.
– Строго вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты?
– Сегодня у подопечных Гончаренко нет возможности играть с "Зенитом" первым номером, они не смогут подавить питерцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.