Дмитрий Хомуха: "ЦСКА и "Зенит" сыграют вничью"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России. По его словам, будет ничья.

– На что могут рассчитывать болельщики красно-синих в воскресенье?

– Нужно понимать, что "Зенит" еще не обрел стабильную игру. Конечно, есть глубина состава, возможность варьировать тактику, но питерцы все равно теряют очки, проигрывают дома Туле, вылетают из Кубка России, играют вничью с "Анжи".

– К какому результату тогда склоняетесь?

– Думаю, скорее всего, будет ничья. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.