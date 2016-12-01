Дмитрий Хомуха: "Чалов? Очень сложно в таком возрасте действовать результативно"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил справедливость результата. По его словам, нападающий армейцев Федор Чалов будет прогрессировать, если ему окажут необходимое доверие.
– Победа ЦСКА закономерна?
– С моей точки зрения, да. Армейцы смотрелись более целостно, чем "Оренбург".
– Пенальти в ворота гостей у вас вопросов не вызвал?
– Здесь целесообразно задавать этот вопрос судейскому комитету. Компетентные органы разберут этот эпизод.
– Значит, у вас однозначного мнения по 11-метровому не сложилось?
– Однозначного нет. Мне кажется, игрок "Оренбурга" находился спиной к мячу и никак не мог увидеть, куда он летел. Так что решение арбитра вызывает вопросы.
– Вы не один год работали с молодыми футболистами. Как вам Чалов?
– Очень сложно в таком возрасте действовать результативно. А от нападающих ждут, прежде всего, голов. Пока в исполнении Федора мы их не видим. Правда, если тренер продолжит ему доверять, Чалов будет прогрессировать дальше.
– Но сейчас он, получается, ничем не лучше Траоре?
– Обнадеживает то, что Чалову еще есть, куда расти, у него российский паспорт. Считаю, Слуцкий поступает абсолютно верно, выпуская в стартовом составе именно его.
– При этом показательно, что Чалова сегодня заменил Страндберг, а не Траоре?
– По всей видимости, решение по Траоре уже принято. (Виталий АЙРАПЕТОВ)