Дмитрий Хомуха: "Будет ли дерби результативным, зависит от того, вернется ли на поле Акинфеев"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в преддверии матча 6-го тура чемпионата России, в котором армейцы на своем поле сыграют со "Спартаком", отметил, что победа одной из команд поможет ей в дальнейшем развить свой успех в чемпионате. По его словам, в дерби есть множество факторов, которые могут повлиять на результат игры.

– Матч предстоит очень сложный и много поставлено на кону, потому что обе команды в начале чемпионата испытывают трудности с набором очков. Победа поможет одной из команд в дальнейшем развить свой успех в чемпионате, – сказал Хомуха.

– Ждете результативной игры?

– Это будет зависеть от того, вернется ли на свою позицию Акинфеев. Если да – то это одна ситуация. Если в ворота встанет молодой Помазун – другая история. Этот фактор будет очень многое значить в игре. Мне также интересно то, как будет справляться лини обороны с неплохим атакующим потенциалом друг друга.

– Что думаете о тренерском противостоянии?

– Дуэль наставников всегда первична: кто какой состав выберет на матч, какую стратегию, какая расстановка будет на футбольном поле. Очень много факторов, которые могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль в игре.

– Сыграет ли роль тот факт, что "Спартаку" нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от "Зенита"?

– Он уже одержал победу после матча в Питере. Думаю, красно-белые учтут, что часть проблем, которые у них были в Питере, они создали сами себе. Нельзя позволять себе такие вещи, которые они позволили в матче с "Зенитом". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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