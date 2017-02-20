Дмитрий Хомич: "Всегда радовался за Селихова, но у меня есть собственные амбиции"

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Новое соглашение голкипера действует до конца сезона-2018/19.

– Я продлеваю свой контракт с "Амкаром" уже в третий раз, и вновь делаю это с радостью, – цитирует клубная пресс-служба Хомича. – Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство "Амкара" за оказанное мне доверие. Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики.