09:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомич: "Всегда радовался за Селихова, но у меня есть собственные амбиции"

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Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Новое соглашение голкипера действует до конца сезона-2018/19.

– Я продлеваю свой контракт с "Амкаром" уже в третий раз, и вновь делаю это с радостью, – цитирует клубная пресс-служба Хомича. – Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство "Амкара" за оказанное мне доверие. Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31788/

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