Дмитрий Хомич: "Беру на себя ответственность за гол от "Терека"

Голкипер "Амкара" Дмитрий Хомич взял вину на себя за пропущенный мяч в матче 21-го тура чемпионата России против "Терека" (1:1). В своем "Инстаграме" футболист отметил, что сухая серия когда-нибудь прервалась бы, и не важно, кто был бы в воротах. "Амкар" остался на шестом месте в турнирной таблице.

– То, что пропустили первый гол на домашнем стадионе в Перми и не продлили сухую серию "Амкара" дома, беру на себя ответственность, мой гол, – написал Хомич. – Но рано или поздно он бы случился, кто бы ни был в воротах. История остается, "Амкару" надо двигаться дальше, а болельщикам – верить в команду до конца.