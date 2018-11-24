16:12 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Завершение атаку уже не первую игру подводит "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Енисея" (1:2).

- Почему не удалось забить еще в первом тайме? Не можем завершить атаки, те моменты, которые создаем. Завершение уже не первую игру нас подводит, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - У нас Евгеньев молодой дыб на карточке. Рыкова не то что не планировали выпускать, но он не был не готов играть с первых минут. Поэтому в центре поля проседали.

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Динамо - Енисей

 

 

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