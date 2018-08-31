Дмитрий Хохлов: "Задача "Динамо" – попадание в еврокубки"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" заявил, что перед командой стоит задача попасть в еврокубки. Также он отметил, что в тройку точно попасть не получится.

– Какая задача поставлена перед командой?

– Попадание в еврокубки.

– Это реально?

– Полтора года назад, если бы спросили у Семака или Газизова, какое место займет "Уфа", может они и понимали, что очень тяжело, но команда попала в еврокубки. К этому стремиться нужно, нельзя передавливать игроков. Объективно могу сказать, что в тройку нам не залезть.

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