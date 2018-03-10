Дмитрий Хохлов: "Выход Панченко ослабил игру "Динамо" в атаке"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что выход форварда Кирилла Панченко ослабил игру его команды в атаке в матче 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром". При этом он надеется, что в апреле нападающий улучшит свои игровые кондиции.

В субботу "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Краснодаром" (0:0). Панченко вышел на замену на 60-й минуте вместо Николая Обольского. Эта игра стала первой для нападающего после полугодового перерыва из-за травмы крестообразных связок.

- Игра получилось интересной, - считает Хохлов. - То, что мы планировали, мы сделали. Может, концовку немного провалили, "подсели". Панченко не вошел в игру после длительного перерыва, и нас стали подавливать. А "Краснодару" позволили создать один момент.

- В какой форме Панченко? И как вам игра Рауша?

- Кирилл еще не готов на 100 процентов, это прекрасно все видели. Через игры будет набирать. Выход Панченко ослабил нас в атаке. Его состояние не позволяет проводит даже тех 30 минут, которые он сегодня сыграл. Думаю, к апрелю будет в другой форме. А Рауш просто не вошел в игру, поэтому был заменен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)