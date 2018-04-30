Дмитрий Хохлов: "Возможно, "Динамо" сыграло не в свою силу"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) сказал, что его команде удалось не позволить сопернику воспользоваться его сильными сторонами. Также рулевой бело-голубых отметил, что команда не станет окончательно переходить на схему с тремя центральными защитниками.

- Всегда хочется побеждать, но иногда, так скажем, нужно сыграть на результат, - сказал во флеш-интервью Хохлов. - Самое главное было - не дать свободных зон за спинами наших защитников, потому что в первом круге, мы просматривали, "Рубин" этим хорошо пользовался. Поэтому, может быть, сыграли не в свою игру. Тем не менее, не позволили "Рубину" создать того, что он умеет больше всего.

- Учитывая, что два оставшихся матча "Динамо" проведет в гостях, можно ли рассчитывать, что вы продолжите играть в три центральных защитника?

- Мы готовимся к каждому сопернику, разбираем его. Не могу сказать, что это основная схема, или нет.

- План на игру сработал?

- Да.

- Очень много общались с Ташаевым и Раушем, когда они играли на ближней к вам бровке. В чем была суть этих разговоров на довольно таки повышенных тонах?

- Это было по ситуации. Подсказываешь что-то. Со стороны виднее. Когда игроки в пылу, в азарте, они какие-то моменты не видят. Со стороны они виднее. Поэтому пытаешься подсказать.

- В чем была идея замены Луценко на Маркова?

- Нам был нужен свежий нападающий. Во втором тайме нужно было добавить скорости. Просили Женю больше открываться между Навасом и Гранатом. Не совсем справился.

- Что с Владимиром Рыковым?

- Он попросил замену, уже когда произвели вторую. Мы знали, что он может недоиграть, потому что приводящая мышца немного побаливает, но не планировали менять так рано (вместо Рыкова на 61-й минуте игры на поле вышел Кирилл Панченко. - Прим. "СЭ").

Трансляция матча "Динамо" – "Рубин"

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