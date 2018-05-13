Дмитрий Хохлов: "В матче со "Спартаком" устроит и ничья"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 30-го утра чемпионата России против "Спартака" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что бело-голубых устроит ничья, но на удержание счета команда играть не будет.

– "Динамо" оказалось в уникальной ситуации – команда может попасть в еврокубки, а может опуститься в зону стыковых матчей. Как-то это обсуждали?

– В команде, в первую очередь, обсуждаем предстоящую игру. Конечно, мы все эти разклады знаем, но еще в начале недели договорились, что забываем об этом.

– Вас устроит ничья или победа?

– Естественно, нас устроит и ничья. Но выходить играть изначально на удержание счета мы не будем.

– Перестановки в составе "Спартака" изучали?

– Мы изучали последние пять матчей соперника. Там менялись схемы, менялись игроки, но общая структура не менялась. Мы готовились ко всем схемам.