Дмитрий Хохлов: "В Европе нашим игрокам не дадут таких денег"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что советовал бы российским игрокам пробовать свои силы в Европе. Тем не менее, он понимает, что они могут не получить там аналогичную российской зарплату.

– Нужно ли российским игрокам уезжать за границу? То, что футболисты остаются в России, это проблема?

– Я бы советовал игрокам пробовать свои силы в Европы. Они вернутся уже другими футболистами, и это принесет пользу нашему футболу и тем командам, в которые они попадут. Вопрос в другом. Есть ли на них хороший спрос со стороны от приличных клубов. Не забывайте и про финансовую составляющую. Тяжело отказаться от нынешних условий. Там не дадут таких денег.

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