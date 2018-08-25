Дмитрий Хохлов: "Указали игрокам на слабые стороны "Спартака". В прошлом сезоне нам удавались дерби, надеюсь, что сегодня продолжим"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал предстоящую встречу со "Спартаком" в пятом туре российской премьер-лиги.

- "Динамо" проще играть с сильными соперниками? Действительно такое впечатление складывается, сильные соперники играют в атакующие футбол и нам полегче, так как появляются свободные зоны, - сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер" . - Мы нашли слабые стороны у "Спартака", указали на это ребятам. Также разобрали угловые "Спартака", все разжевали. У нас в прошлом сезоне хорошо получались дерби, надеюсь в этом матче продолжим.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)