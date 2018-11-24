Дмитрий Хохлов: "У "Динамо" потери в обороне, но атака беспокоит больше"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 15-го тура чемпионата России с "Енисеем" сказал, что его беспокоит атака, несмотря на кадровые потери в обороне

- Да, у нас потери в обороне, но больше беспокоит атака, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Про оборону забывать не собираемся, но мы играем дома при своих зрителях. Больше беспокоит обилие ничейных результатов при минимальном количестве голов. Разумеется, нам нужна только победа. Другой результат нас не устроит. На тренировках мы уделяли много времени атакующим действиям, отрабатывали комбинации. Надеемся все это увидеть на поле.

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