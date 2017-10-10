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13:42 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "У "Динамо" цель сейчас одна – покинуть зону вылета"

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Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, во вторник приступивший к работе с командой, признался, что для него назначение стало неожиданностью. Специалист, сменивший на этом посту Юрия Калитвинцева отметил, что приступать к работе с командой по ходу сезона непросто.

 
Сегодня. Новогорск. Тренировка &quot;Динамо&quot;. Александр САПЕТА, Дмитрий ХОХЛОВ, Павел ПОГРЕБНЯК.Дмитрий Хохлов: "Рассчитываю на всех. И на Погребняка тоже"

– Потихоньку идет ознакомление, работаем уже несколько дней в двухразовом режиме. Цель сейчас одна – покинуть зону вылета, – подчеркнул Хохлов. – Мы постараемся сделать для этого все. Приложим все силы. Пусть это и звучит банально. Команда переживает. Важно, чтобы ребята не загоняли себя в психологическую яму. Ситуацию можно исправить!

– Для вас назначение стало неожиданным?

– Да. Оценивать работу прежнего тренера я не буду – это некорректно. Принимать команду по ходу сезона непросто. Хотелось бы больше времени на подготовку, пройти предсезонку. Но такова реальность. Вызов принят.

– Когда вам предложили принять команду? Готовились к этому морально? Ведь дело к отставке Калитвинцева шло.

– В пятницу вечером. А в субботу утром приступил к тренировкам. Конечно, мысли такие были, ведь команда не показывала должного результата. С Калитвинцевым мы хорошо пообщались. Сегодня он приехал на тренировку, вчера еще по телефону говорили. Он пожелал мне удачи. А я ему.

– В "Динамо" не раз случалось, что тренер оказывался крайним. Не боитесь оказаться в такой же роли?

– В случае неудач любой тренер оказывается крайним. Мы взвесили все риски.

– Почему, на ваш взгляд, "Динамо" сейчас так низко в таблице?

– Одной причины нет. Есть комплекс причин. О некоторых мы с парнями поговорили, будем продолжать. Нет забитых голов, много пропускаем... Понимание, как это исправить есть. Но важно, насколько быстро найдем взаимопонимание с игроками, как быстро они привыкнут к нашим требованиям. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сегодня. Новогорск. Тренировка &quot;Динамо&quot;. Александр САПЕТА, Дмитрий ХОХЛОВ, Павел ПОГРЕБНЯК.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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bigzhuk1

Хохлову симпатизирую, но Динамо лучше еще разок пройти очищение ФНЛ. Видимо первого очищения оказалось недостаточно. Они все еще не достаточно чисты))

14:15

zema

Дмитрий, удачи.

13:48