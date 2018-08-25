Дмитрий Хохлов: "Трудно рассчитывать на положительный результат, когда ты сразу же получаешь два мяча"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов посетовал на ошибки в матче 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2). Он отметил, что после двух быстрых пропущенных голов сложно было рассчитывать на успех.

– Грубые ошибки в начале матча во многом предопределили исход, – сказал Хохлов. – Трудно играть со "Спартаком" и рассчитывать на положительный результат, когда ты сразу же получаешь два мяча. Понимаю, что отыгрывали прежде и два мяча, но это тяжело.

– С чем связываете эти ошибки? И почему "Динамо" заиграло только во втором тайме?

– Ошибкам нет объяснения. Первый гол привез Тони Шуньич. Второй – стандарт. Мы знали, что на стандартах "Спартак" играет хорошо. После такого начала сложно вернуться в игру. Наверное, в перерыве поговорили, выдохнули и смогли все-таки показать достойный футбол после перерыва.

– Во втором тайме осознанно давили в зону Рассказова?

– Мы изначально давали установку создавать преимущество на флангах и полуфлангах. Естественно, учитывали, что у "Спартака" Рассказов не так много играет, поэтому дополнительный футболист на его бровку тоже смещался.

– Болельщики посвятили вам баннер – "Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!" С чем он связан?

– Видел. Можно, я оставлю этот вопрос без комментариев? (Дмитрий ХОХЛОВ)