Дмитрий Хохлов: "Только своей игрой "Динамо" может вернуть болельщиков на трибуны"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0) отметил, что результат был важнее качества игры. Специалист подчеркнул, что после смены тренерского штаба команда постепенно меняет режим работы.

– Самое главное для нас сегодня было добиться результата, – сказал Хохлов. – Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главе угла стоял результат. Потихоньку меняем тренировочный процесс, но сразу все нельзя изменить.

– Не обидно, что так мало болельщиков собралось на ваш дебютный матч во главе команды?

– Хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня. Наверное, скажу банальную вещь, но только своей игрой мы можем вернуть болельщиков на трибуны. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск"