Дмитрий Хохлов: "Ташаев в "Манчестер Сити"? Там играют обычные люди, инопланетян нет"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" ответил на вопрос, является ли полузащитник Жоаузинью достойной заменой хавбеку Александру Ташаеву, который отправился в "Спартак".

- В мае в интервью "СЭ" вы говорили про Ташаева: "У Саши в действующем контракте прописаны отступные, которые гораздо меньше, чем шесть миллионов. И сейчас мы хотим, чтобы игрок остался в "Динамо". И чтобы в будущем, после его продажи в "Манчестер Сити" или "Барселону" за совсем другую сумму, стало хорошо как игроку, так и клубу". Вы действительно считали, что Ташаев мог дорасти до клуба уровня "МанСити"?

- Если бы он прогрессировал так, как он делал это в последнее время, то почему бы и нет?

- Но это все-таки чемпион Англии.

- Ну и что? В "Манчестер Сити" тоже играют обычные люди, там инопланетян нет. Мне кажется, любой спортсмен должен ставить перед собой высокие цели.

- Жоаузинью - достойная замена Ташаеву?

- Жоаузинью - очень качественный футболист, здорово нам помогает. Довольны, что он пришел в "Динамо". Быстро вписался в игру, освоился, что говорит об уровне футболиста. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ранее Хохлов рассказал, считает ли предателем Ташаева.

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