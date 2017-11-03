Дмитрий Хохлов: "Тарханов - опытный тренер, а я только начинающий"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Урала" выразил надежду на то, что команда добьется положительного результата. Хохлов отметил, что противостояние со своим бывшим тренером Александром Тархановым отходит на второй план.

– Противостояние с моим экс-тренером? Александр Федорович – опытный, хороший специалист, а я только начинающий (улыбается), – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Хохлов. – Главное, чтобы команда выдержала это противостояние и добилась положительного результата.

"Динамо" дома играет лучше, чем в гостях? Тяжело это объяснить. Наверное, сказывается поддержка болельщиков, появляется уверенность... Но мы хотим это изменить, чтобы одинаково успешно играть и дома, и в гостях.

Трансляция матча "Урал" – "Динамо"