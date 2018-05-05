Дмитрий Хохлов: "Тактика "Динамо" сегодня будет зависеть от хода игры"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 29-го тура РФПЛ с "Тосно" заявил, что тактика сегодня в большей степени будет зависеть от хода самой игры. Специалист добавил, что защитник Владимир Рыков не выйдет на поле из-за травмы.

– Мы по-другому сегодня выстраивали тактику игры, учитываем слабые и сильные стороны "Тосно", – рассказал в интервью телеканалу "Наш Футбол" Хохлов. – Но все, конечно, будет зависеть о самой игры.

Рыкова нет в составе, потому что микротравма, полученная в прошлой игре не позволяет ему принять участие в сегодняшнем матче.

Трансляция матча "Тосно" – "Динамо"