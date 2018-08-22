Дмитрий Хохлов: "Спартак" будет выглядеть разъяренным в матче с "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что его команда подходит к игре пятого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" без потерь.

- Какие кадровые проблемы беспокоят перед дерби? Кто точно не сыграет?

- Никаких проблем, все у нас нормально, все в строю.

- Понимаете, что у "Спартака" на вас даже не большой, а огромный зуб за то, что вы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне?

- (Смеется). Конечно, мы все понимаем. Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.

- Но ведь против вас выйдет разъяренный "Спартак", который спит и видит, как бы отомстить.

- Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику. Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что "Спартак" будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

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