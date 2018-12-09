14:01 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Состояние газона наложит свой отпечаток на игру"

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Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов – о матче с "Уралом" в 17-м туре чемпионата России.

- Перед игрой я на поле не выходил. Футболисты говорят, что газон тяжелый, – сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". – Думаю, это  максимум того, что могли сделать работники "Арены Химки". Газон наложит свой отпечаток на игру. У нас слабая реализация. И вообще хотелось бы больше моментов.  На тренировках мы это делаем, но в игре, не можем повторить. Мотивация должна присутствовать всегда. Не думаю, что кубковая игра "Урала" – преимущество для нас. На это уповать не стоит.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Динамо - Урал

 

 

 

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl

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