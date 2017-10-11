Дмитрий Хохлов: "Сказал всем в "Динамо", что только вместе сможем исправить ситуацию"

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что команда только общими усилиями сможет исправить ситуацию в чемпионате России. Он также добавил, что постепенно будет вводить новые требования.

Напомним, Хохлов сменил на посту наставника бело-голубых Юрия Калитвинцева, который 7 октября был отправлен в отставку.

– Это вызов. Мы его приняли. Будем двигаться вперед, – сказал в интервью клубной пресс-службе Хохлов. – Парням сказал, что только все вместе можем исправить ситуацию. Не по отдельности, а именно все вместе, к чему и будем стремиться.

Сейчас знакомимся с командой, с возможностями игроков. Какие-то вещи будут меняться, будут вводиться новые требования. Все будет постепенно, никаких резких движений не будет.

В текущем сезоне после 12 туров "Динамо" набрало 10 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В 13-м туре бело-голубые дома сыграют со "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 14 октября. Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.