Дмитрий Хохлов: "Сейчас "Динамо" нужен результат, возможно, даже в ущерб зрелищности"

Новый главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что он рассчитывает на всех футболистов в своей команде. Специалист также добавил, что пока не обсуждал с руководством усиления в зимнее трансферное окно.

– Погребняка рассчитываете реанимировать?

– Сейчас рассчитываем на всех. Вот на тренировке было 17 полевых – каждый важен.

– А дублеров привлекать планируете?

– Это есть в планах. Но не на ближайшую игру.

– Зимой рассчитываете на усиление? Говорили об этом с руководством?

– Говорили о том, что нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. А потом уже обсудим остальное. Пока не до глобальных планов.

– С чисто футбольной точки зрения "Динамо" при вас сильно изменится? По стилю, по схеме.

– Мысли есть, у меня свои взгляды, и что-то, естественно, будет меняться. Но сейчас нужен результат. Возможно, даже в ущерб зрелищности. (Филипп ПАПЕНКОВ)