Дмитрий Хохлов: "Сегодня в "Динамо" все лучшие"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0) отметил, что москвичи сегодня старались акцентировать свое внимание на защите. По его словам, было создано много моментов, но не все были доведены до логического завершения.

- Создавали моменты, не все довели до своего логического завершения, - сказал Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы акценировали свое внимание на защите. Забили два мяча, уже хорошо.

Что с Морозовым? Начало сводить мышцы. Надеюсь, с ним все хорошо. Кто лучший игрок матча? Сегодня в "Динамо" все лучшие: и основные игроки, и запасные, и травмированные.