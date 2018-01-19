Дмитрий Хохлов: "Самое главное, что первая игра "Динамо" обошлась без травм"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что удовлетворен результатом первого товарищеского матча в году против "Газ Метана" (1:0). Однако специалист подчеркнул, что не стоит делать глобальных выводов по этой игре.

– Все игроки получили ту нагрузку, которую мы запланировали, – цитирует пресс-служба "Динамо" Хохлова. – К тому же была задача дать ребятам почувствовать игровой ритм, немного переключиться от тренировочного процесса на игровой. Думаю, что все прошло нормально. Самое главное, первая встреча без травм, это уже хорошо.

Мы смешали составы сознательно, потому что рано делать выводы о том, кто будет выходить в старте, кто нет. В первом тайме сыграли в два нападающих, на второй вышли по схеме 4-4-1-1, потом опять перестроились. О рисунке игры говорить еще рано.

Неплохое движение, хорошая, обученная команда, понятно, что на данный момент "Газ Метан" готов лучше, чем мы, потому что у команды уже скоро официальные матчи. Тот соперник, который нам и был нужен.