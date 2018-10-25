Дмитрий Хохлов: "С Дзюбой и без него "Зенит" - это две разные команды"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "Известиям" рассказал, чем "Зенит" Роберто Манчини отличается от "Зенита" Сергея Семака. В 11-м туре московская команда обыграла сине-бело-голубых (1:0).

– Чем отличается "Зенит" Сергея Семака от "Зенита" Роберто Манчини, против которого вы играли весной?

– Во-первых, весной "Зенит" Манчини был без Дзюбы. Сейчас мы видим, что с Артемом и без него это две разные команды. Он находится в великолепной форме – много забивает, много отдает голевых передач. Сложно играть против такого форварда. Во-вторых, теперь "Зенит" стал более нацелен на ворота, играет агрессивно, без лишних перепасовок. Любую атаку, любое техническое действие они стараются перевести в завершение.

– Как сдержать нынешнего Дзюбу?

– Тони Шунич и Себастьян Хольмен у нас великолепно показали, как справляться с Дзюбой. За два тайма ему дали создать всего один момент. Это как раз потому, что ребята продемонстрировали то, о чем мы договаривались: играть плотно, жестко, в пределах правил, но не отскакивать от Артема и навязывать ему борьбу. Последнее трудно сделать, но нужно. Где-то надо играть на опережение, когда на Дзюбу идет пас в недодачу. И самое главное: контролировать подборы вокруг него.