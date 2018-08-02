05:15 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Рубин" я бы не назвал закрытой командой"


Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 2-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что ему понравились действия игроков в первой игре с тульским "Арсеналом" (0:0). Также он подчеркнул, что казанцев нельзя назвать закрытым соперником.

- Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хохлова. - Проявили и характер, и стойкость. Добились более-менее положительного результата. 

Закрытой команду Бердыева я бы не назвал. Наверное, они очень слажено действуют. Поставлена игра в обороне. Тяжело ее взломать. Поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контраатакуют хорошо. 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=96puVlOX7Gk

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ