Дмитрий Хохлов: "Рубин" я бы не назвал закрытой командой"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 2-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что ему понравились действия игроков в первой игре с тульским "Арсеналом" (0:0). Также он подчеркнул, что казанцев нельзя назвать закрытым соперником.

- Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хохлова. - Проявили и характер, и стойкость. Добились более-менее положительного результата.

Закрытой команду Бердыева я бы не назвал. Наверное, они очень слажено действуют. Поставлена игра в обороне. Тяжело ее взломать. Поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контраатакуют хорошо.