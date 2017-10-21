Дмитрий Хохлов: "Рубин" играет слажено в обороне и атаке"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед началом матча 14-го тура чемпионата России с "Рубином" выразил мнение, что команды будут играть на результат. По словам специалиста, в этой встрече бело-голубые постараются показать то, что отрабатывали на тренировках.

– Мы постарались скорректировать какие-то вещи. Готовились к "Рубину", разбирали их игру, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – На поле постараемся показать то, над чем работали на тренировке.

Последний матч "Рубина"? Мы смотрели не только его. Они играют слаженно в обороне и при атаке. Знают, как располагаться и куда бежать. Но мы больше думали о своей игре.

Каким будет футбол? Думаю, что он будет на результат.

Трансляция матча "Рубин" – "Динамо"