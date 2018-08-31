Дмитрий Хохлов: "Провалили всего лишь восемь минут матча со "Спартаком"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что команда после пяти туров имеет столько очков, сколько заслужила. По его мнению, нестабильность в начале сезона связана с психологией.

– Шесть очков после этих пяти туров – плохой результат или приемлемый?

– Он не плохой и не хороший – это результат, который на данный момент у нас есть. Не могу сказать, что где-то мы очевидно недобрали или, наоборот, перебрали. Если взять первый тур, ничья вдесятером – неплохой результат, хотя и рассчитывали на победу. Или матч с "Рубином": первый тайм провели здорово, второй провалили. Имеем шесть очков – значит, именно их и заслужили.

– А в чем причина нестабильности по ходу игр? Следствие начала сезона и набора формы футболистами?

– Не сказал бы, что мы не готовы проводить ровно все 90 минут. В функциональном плане все нормально, неслучайно случались матчи, как с той же "Уфой", когда после перерыва прибавляли. Здесь другое. Я связываю с психологией – волнением игроков на старте сезона. Условно две победы подряд придали бы совсем другой заряд эмоций и уверенности.

– После поражения от "Спартака" вы говорили, что многое решилось в первые 15 минут. Имели место индивидуальные ошибки или системный сбой?

– Системного ничего не было точно. Мы два дня разбираем этот матч, в ближайшее время будем показывать футболистам. Фактически провалили даже не 15 минут, а восемь. Первые пять минут – играли нормально, вплоть до грубой индивидуальной ошибки Шуньича. А вот потом и началось: получили гол с пенальти, затем пропустили два опасных "стандарта", один из которых "Спартак" реализовал. И затем очень долго приходили в себя. Перерыв оказался нам на руку, потому что вернуться в игру по ходу первого тайма мы не могли.

Полностью интервью Хохлова