Дмитрий Хохлов: "Правильнее давать стадиону название в честь клуба"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хохлов спокойно относится к переименованию "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену". Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.

– Я совершенно спокойно отношусь к переименованию арены, – отметил Хохлов. – Такие решения всегда остаются за руководством. Сложно сказать, будет это название впоследствии меняться или нет...

Но, на мой взгляд, все же правильнее давать стадиону имя в честь клуба, который будет на нем выступать. А постоянная смена – это уже не то.

Думаю, что в народе он так и останется "Ареной ЦСКА". (Любовь КОНЯЕВА)