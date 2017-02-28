16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Правильнее давать стадиону название в честь клуба"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хохлов спокойно относится к переименованию "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену". Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.

– Я совершенно спокойно отношусь к переименованию арены, – отметил Хохлов. – Такие решения всегда остаются за руководством. Сложно сказать, будет это название впоследствии меняться или нет...

Но, на мой взгляд, все же правильнее давать стадиону имя в честь клуба, который будет на нем выступать. А постоянная смена – это уже не то.

Думаю, что в народе он так и останется "Ареной ЦСКА". (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sb1006

Кто платит, тот и заказывает название. Элементарно.

16:21

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