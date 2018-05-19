Дмитрий Хохлов: "После "Спартака" получил много анонимных смс от болельщиков ЦСКА"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" признался, что ему было приятно обыграть "Спартак" (1:0) в последнем туре чемпионата России-2017/18. При этом специалист не считает эту победу самой яркой в карьере.

– Виктор Гончаренко после вашего матча со "Спартаком" в последнем туре звонил?

– Нет. А должен был? (Смеется.) ЦСКА решал свои задачи, мы – свои. Так получилось, что помогли армейцам. Знаю, что Онопко позвонил Никифорову. Поблагодарил, привет всем передал.

– А болельщики ЦСКА писали?

– Да! Очень много. Не знаю, сколько именно, не считал. Но постоянно сыпались сообщения в телефон. Причем даже с незнакомых номеров. Люди как-то узнавали номер и просто присылали благодарности. Подписывались: "Болельщик ЦСКА".

– Победа над "Спартаком" – самая яркая в вашей тренерской карьере?

– Не могу так однозначно сказать. Мы и тех же армейцев обыграли на 3-й Песчаной в апреле. Но "Спартак" в заключительной игре чемпионата действительно было приятно победить. Важность матча, статус дерби, полный стадион... Мы очень довольны.

– Перед последним туром "Динамо" теоретически могло попасть как в зону стыков, так и еврокубки. Вас удивлял этот расклад?

– Думаю, он всех сильно удивлял. Уникальная ситуация – с кем ни общался, никто такого не помнит. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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