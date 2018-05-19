Дмитрий Хохлов: "Порадовало, что "Спартак" не создал ни одного реального момента"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" рассказал о тактике на матч 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0). Победив, бело-голубые сохранили прописку в первом дивизионе.

– Давайте перейдем к тактическим секретам. Почему со "Спартаком" сыграли по схеме 5-4-1, а не 4-2-3-1, которая была основной?

– Отталкивались от игры соперника. Понимали, что в данном матче именно расстановка с тремя центральными защитниками может принести положительный результат. Мы чуть-чуть отточили ее еще в матче с "Рубином". Тем более в дерби у нас отсутствовали два крайних защитника – Морозовиз-за дисквалификации, Темников – из-за повреждения. Это тоже был фактор в пользу перестроения.

– На кого из игроков "Спартака" на предматчевой установке обращали наибольшее внимание?

– На Промеса. Лешу Козлова в игре против него нужно было обязательно страховать и не допускать случаев "один в один". В эту зону смещался один опорник, плюс страховал один из центральных защитников – Хольмен. Так мы создавали плотность. Нельзя было давать пространство голландцу для смещения в середину под удар. И особенное внимание уделяли тому, чтобы не возникало пространства за спиной наших центральных защитников. Старались направлять атаки "Спартака" на фланг. Без разницы, на какой. Главное – чтобы они проходили не через центр.

– В верху при подачах красно-белых, соответственно, не так сильно боялись?

– У нас есть Рыков, Шуньич, Хольмен, которые здорово действуют на "втором этаже".

– Всех удивило, что "Спартак" не создал ни одного реального момента.

– А нас это очень порадовало. Хотя какие-то шансы все-таки у соперника появлялись. Два удара головой в Шунина было, плюс обводящий удар Промеса в быстрой атаке при счете 0:0 в дальний угол. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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