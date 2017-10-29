16:08 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Показали тот рисунок игры, к которому стремимся"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 15-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, была допущена лишь одна ошибка.

– Почему не забили, я вам, наверное, не отвечу. Почему пропустили? В том моменте была потеря позиции, которая стала следствием потери концентрации, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Игра одной ошибки и уйма нереализованных моментов. Очень обидно.

Погребняк? Не хочу на публику оценивать действия каждого игрока. Это внутреннее дело команды. Тем более, тяжело оценивать игру уже через пять минут после окончания. В целом я благодарен команде за ту игру, которую показали.

Почему пенальти не забили? По мне, пенальти – это лотерея. Да, хорошо сыграл вратарь.

Еще раз скажу, что благодарен ребятам за игру. Это именно тот рисунок, к которому мы стремимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое главное – я увидел, к чему мы идем.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Самое главное – я увидел, к чему мы идем. // К вылету из премьер-лиги? :)

16:16