Дмитрий Хохлов: "Показали тот рисунок игры, к которому стремимся"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 15-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, была допущена лишь одна ошибка.

– Почему не забили, я вам, наверное, не отвечу. Почему пропустили? В том моменте была потеря позиции, которая стала следствием потери концентрации, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Игра одной ошибки и уйма нереализованных моментов. Очень обидно.

Погребняк? Не хочу на публику оценивать действия каждого игрока. Это внутреннее дело команды. Тем более, тяжело оценивать игру уже через пять минут после окончания. В целом я благодарен команде за ту игру, которую показали.

Почему пенальти не забили? По мне, пенальти – это лотерея. Да, хорошо сыграл вратарь.

Еще раз скажу, что благодарен ребятам за игру. Это именно тот рисунок, к которому мы стремимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое главное – я увидел, к чему мы идем.