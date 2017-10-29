Дмитрий Хохлов: "Почему пенальти бил Ташаев? Так решили сами футболисты"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:1) отметил, что это была игра нереализованных моментов. Он также добавил, что футболисты сами решили, что пенальти будет пробивать полузащитник Александр Ташаев.

Отметим, что Ташаев не смог реализовать пенальти во встрече.

- Какие тут могут быть комментарии? Это была игра нереализованных моментов с нашей стороны. А одна допущенная ошибка у своих ворот стала роковой, – сказал Хохлов.

– Почему пенальти исполнил именно Ташаев, не имевший прежде такого опыта?

– 11-метровые у нас исполняет Темников, но его к тому моменту заменили. Сами футболисты решили между собой, что бить будет Ташаев.

– В концовку вы перешли на игру в три больших нападающих. Как распределяли роли, какие задания давали Погребняку и Бечираю?

– Задание – зацепиться за мяч и искать момент для реализации. Нужно было отыгрываться. Такую схему, в три центральных защитника и три форварда, мы прежде не наигрывали, но сегодня другого выхода не было.

– У команды сейчас новый тренер по физподготовке Петру Лазареску. Он прежде работал при Дане Петреску, когда был большой упор на физические кондиции. Как будет сейчас?

– Так же. Только мы работаем в форсированном режиме, тяжело резко поднять физическое состояние игроков. Но двигаемся поступательно, и сегодня, думаю, мы провели отличный матч с точки зрения функциональной самоотдачи. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"