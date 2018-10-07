Дмитрий Хохлов: "Отставка? Думаем только о ближайшем матче "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 10-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1) отметил, что не думает о возможном уходе из команды.

- В принципе играли неплохо. Единственное, чего не хватало и не хватает уже не одну игру, это реализации и завершения, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хохлова. - Вроде и атаки проводим хорошие, перспективные. Но не можем забить с удобных позиций. Слабая реализация.

- У вас сегодня выбыл центральный защитник. Насколько серьёзная у него травма и как сильно вас беспокоит ситуация с линией обороны?

- Володя Рыков не смог продолжить игру. Насколько у него серьёзная травма, я, честно говоря, не отвечу вам, потому что нужно провести обследование. Вышел Евгеньев и, на мой взгляд, довольно-таки неплохо сыграл.

- При подготовке к матчу с "Крыльями Советов" исходили из модели, которую выстраивал Андрей Тихонов? Вас чем-нибудь удивили сегодняшние действия "Крыльев" на поле, их построения?

- Разумеется, мы готовились к той модели игры, которая сформировалась при Тихонове. Сегодня хозяева особо ничего не поменяли. Единственное, поменяли игроков. Модель же плюс-минус осталась та же самая.

- Сейчас наступает пора подведения первых итогов. В "Крыльях", мы видим, уволили Андрея Тихонова. У "Динамо" не очень удачные результаты. Если не брать победу в Кубке, то бело-голубые не выигрывают достаточно давно. Беспокоит ли вас ситуация, связанная с возможной отставкой? Думаете ли об этом? Не мешает ли это психологически?

- Мы готовимся к игре и не думаем ни о чем постороннем, кроме как о ближайшем матче. Сегодня играли с "Крыльями Советов". Думали исключительно о сопернике. Жаль, что не удалось одержать победу.