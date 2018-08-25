Дмитрий Хохлов - об игре "Динамо" в начале матча со "Спартаком": "Детский сад"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признался, что не понимает, почему его команда пропустила два мяча в первые 14 минут матча 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2). Он отметил, что во втором тайме его команда прибавила.

– Я не могу объяснить эти голы. Не знаю, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Хохлова. – Начинать игру со "Спартаком" со счета 0:2 – попробуй потом отыграйся. Я не могу объяснить эти ошибки. Детский сад.

Почему вышел Хольмен в первом тайме? Козлов попросил замену, подвернул ногу, поэтому его поменяли.

Что сказал в перерыве? Что не надо бояться играть. Отыгрывались команды и с 0:2, и с 0:3. Нужно смелее идти вперед, строже играть сзади. Надо брать инициативу. Поражения разные бывают. Можно уйти с высоко поднятой головой, а можно так, что тебя волтузили.