Дмитрий Хохлов - о матче с "Локомотивом": "Можем занести себе в актив эту ничью"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда может записать себе в актив ничью с "Локомотивом" в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

- Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у "Локомотива", - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Однако в некоторых моментах игроки очень увлекались, поэтому была вероятность пропустить контратаку. Это очко мы можем занести себе в актив.

Мы планировали, что "Локо" будет атаковать большими силами, хотели ловить их на контратаках. Наступили на собственные грабли - необязательные фолы. Один из них закончился голом. Стандарты у "Локо" отличные.

Не буду оценивать этот матч по какой-то шкале. Ребята - молодцы. Хотя есть некоторая неудовлетворенность, что не дожали соперника, играя в большинстве.

"Динамо" занимает 4-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков.

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