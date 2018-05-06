Дмитрий Хохлов - о чемпионстве "Локо": "Дисциплина и самоотдача на поле остались такими же"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, выступавший на позиции полузащитника за "Локомотив" с 2003 по 2005 год, заявил, что "Локо-2004" и нынешняя команда отличаются и футболистами, и моделью игры. Но есть и нечто общее по мнению специалиста.
Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м, туре "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.
– В "Локомотиве" 2004 года были другие футболисты, другая модель игры. Главное же его отличие от нынешнего в том, что сейчас Юрий Семин выстроил очень хорошую оборону, а дисциплина и самоотдача на поле какой была, такой и осталась. То, что тот "Локо" взял золото в последнем туре, а этот – заранее, ни о чем не говорит. Просто так сложилось.
"Семин не изменился". Чемпионы 2004 года – о нынешнем тренере "Локомотива"
ukladkinov
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog
12:46
Serenky25
Просто остальные все очень сильно обделались.
11:33