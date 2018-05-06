Дмитрий Хохлов - о чемпионстве "Локо": "Дисциплина и самоотдача на поле остались такими же"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, выступавший на позиции полузащитника за "Локомотив" с 2003 по 2005 год, заявил, что "Локо-2004" и нынешняя команда отличаются и футболистами, и моделью игры. Но есть и нечто общее по мнению специалиста.

Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м, туре "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.

– В "Локомотиве" 2004 года были другие футболисты, другая модель игры. Главное же его отличие от нынешнего в том, что сейчас Юрий Семин выстроил очень хорошую оборону, а дисциплина и самоотдача на поле какой была, такой и осталась. То, что тот "Локо" взял золото в последнем туре, а этот – заранее, ни о чем не говорит. Просто так сложилось.

"Семин не изменился". Чемпионы 2004 года – о нынешнем тренере "Локомотива"