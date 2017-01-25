Дмитрий Хохлов: "Нужно смотреть на профессиональные качества, а не на возраст Риеры!"

Новый главный тренер "Динамо-2" и бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Дмитрий Хохлов считает, что 34 -летний испанский защитник Альберт Риера в случае перехода может помочь "Томи". По его словам, не нужно обращать внимание на возраст.

– Не могу сказать, для чего самому Риере нужно выступать в "Томи", - отметил Хохлов. - Видимо, они обсуждали это с руководством и смогли договориться.

Не стоит заглядывать в паспорт и говорить о возрасте игрока. Сейчас и до 38 в футбол играют. В первую очередь, нужно обращать внимание на его индивидуальные физические возможности. Значит, он все-таки необходим команде, раз его пригласили. Тем более, если у футболиста есть желание работать…

В первую очередь, "Томи" сейчас нужно разобраться с финансовыми проблемами. Если тренер хочет видеть Риеру в команде, значит, он считает, что Альберт может быть полезен клубу. (Любовь КОНЯЕВА)