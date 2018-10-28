20:18 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Ничьей по ходу матча не доволен, считаю, мы играли лучше"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 12-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0) заявил, что недоволен результатом. По его словам, бело-голубые играли лучше.

– Провели неплохой матч, начали игру хорошо. На протяжении всего поединка держали темп, не хватило только забитого гола, - цитирует Хохлова официальный сайт "Ахмата". - Моментики были, нужно было реализовать их. В целом, игрой своей команды доволен.

– Довольны ли Вы ничьей?

– Ничьей по ходу матча не доволен, считаю, мы играли лучше.

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/10115

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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