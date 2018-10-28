Дмитрий Хохлов: "Ничьей по ходу матча не доволен, считаю, мы играли лучше"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 12-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0) заявил, что недоволен результатом. По его словам, бело-голубые играли лучше.

– Провели неплохой матч, начали игру хорошо. На протяжении всего поединка держали темп, не хватило только забитого гола, - цитирует Хохлова официальный сайт "Ахмата". - Моментики были, нужно было реализовать их. В целом, игрой своей команды доволен.

– Довольны ли Вы ничьей?

​– Ничьей по ходу матча не доволен, считаю, мы играли лучше.