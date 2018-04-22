10:58 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Недооценки "СКА-Хабаровск" быть не может"


Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 27-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что его команда ждет упорной игры. Специалист также добавил, что недооценки соперника быть не может.

– Ждем упорной игры, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Хохлов. – Я своим ребятам говорил, что легкой прогулки здесь ни у кого не было, поэтому недооценки соперника быть не может. Разбирали игру армейцев, подметили для себя нюансы. У нас есть обойма игроков, изменения есть по сравнению с прошлой игрой.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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