Дмитрий Хохлов: "Не назвал кризисом серию поражений "Динамо", случился небольшой провальчик"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "Известиям" отметил, что не считает серию поражений в сентябре кризисом. По мнению специалиста, после победы над "Зенитом" бело-голубым нужно продолжать побеждать.

– Команда окончательно отошла от сентябрьского кризиса? Она уже готова на регулярной основе показывать ту игру, что продемонстрировала против "Зенита"?

– Я бы не назвал кризисом ту серию поражений, что была в сентябре. Да, случился небольшой провальчик. Или спад – называйте, как хотите. Слово "кризис" в моем понимании подразумевает совершенно другое. Оно применимо к проблемам гораздо большего масштаба, которых у нас все-таки не было, при всем негативе от тех неудач. Но, выиграв у "Зенита", нам нужно просто продолжать одерживать победы, не терять очки. Тогда можно будет сказать, что мы справились с ситуацией.