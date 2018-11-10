21:49 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Не дали "Ростову" использовать их козыри"

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Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча 14-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) заявил, что команда справилась с основной задачей на матч.

- Боевая игра. В принципе, то что планировали - не дать "Ростову" сыграть на его козырях - с этим мы справились, - сказал Хохлов. - Мы хотели не дать свободных зон и не предоставить возможности для быстрых атак. Против позиционной обороны "Ростов" чувствует себя не так уверенно. Хотели, конечно, сами использовать пространство, но, к сожалению, это не получилось. (Юрий Плохотниченко) 

Ростов - Динамо

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