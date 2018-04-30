Дмитрий Хохлов: "Наш катеначчо не всем понравился, но "Динамо" нужны очки"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после ничьей в матче 28-го тура с "Рубином" (0:0) отметил, что его команда вынуждена была играть от обороны.

- Тяжелая игра. Серьезный соперник, - сказал Хохлов. - Тактика в три защитника, которую избрали сегодня, оправдала себя с точки зрения игры в обороне. Не совсем получалось в атаке, но схема не до конца наиграна. Кроме того главное внимание уделяли как раз защите. Концентрация в обороне порадовала.

- Это был вариант "катеначчо"?

- А какой-то степени да. Кому-то это, наверное, не понравилось, но нам кровь из носу нужны очки. Поэтому немного засушили игру.

- А почему выбрали такую схему? Учитывали сильные стороны "Рубина"?

- Да, только из-за этого. Нужно было не давать сопернику свободные зоны, которые очень хорошо использует Азмун, Попов.

- Во втором тайме стали играть в два центральных. В чем причина?

- Рыков попросил замену. Надеюсь, с ним ничего серьезного, а просто спазм. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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